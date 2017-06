Abzug der deutschen Truppen von türkischer Basis

DEUTSCHLAND

8. Juni 2017

Offizielle lassen keine Besuche von Abgeordneten zu.

Weil türkische Offizielle deutschen Abgeordneten den Besuch von deutschen Truppen und Aufklärungsflugzeugen auf der Luftwaffenbasis Incirlik nicht gestatten, beschloss Bundeskanzlerin Angela Merkels Kabinett, sein Militärpersonal von der Basis abzuziehen. Die zur internationalen Koalition gegen den Islamischen Staat (IS) gehörenden Truppen und Flugzeuge werden neu in Jordanien stationiert werden. Mit diesem Schritt könnten Deutschland und die Türkei nach Ansicht der Bundeskanzlerin eines von vielen Problemen aus dem Wege räumen, welche Friktionen zwischen den beiden Nato-Alliierten verursachen würden. Bis jetzt hat Deutschland rund 270 Wehrmänner auf Incirlik unweit der syrischen Grenze stationiert, zusammen mit sechs Tornado-Rekognoszierungsmaschinen und einem Flugzeug zum Auftanken von Treibstoff in der Luft. Angela Merkel will ihren Schritt mit allen Koalitionspartnern konsultieren, wobei die weitere Funktionstüchtigkeit der anti-IS-Koalition höchste Priorität geniesst. [TA]