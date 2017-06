Abschied vom Film

DANIEL DAY-LEWIS

Valerie Wendenburg , 23. Juni 2017

Überraschend und ohne Angabe von Gründen gab der Oscar-Preisträger Daniel Day-Lewis das Ende seiner Karriere bekannt: Der 60-Jährige werde «nicht länger als Schauspieler arbeiten», teilte sein Sprecher am Dienstag mit. «Er ist seinen Mitarbeitern und seinem Publikum über all die Jahre zu grossem Dank verpflichtet.» Das Publikum wird ihn auf der Leinwand vermissen, hat der Charakterdarsteller Day-Lewis doch eine Karriere hingelegt, die ihresgleichen sucht: Als bisher einziger Schauspieler hat er dreimal den Oscar als bester Hauptdarsteller erhalten, und zwar für die Filme «Mein linker Fuss» (1990), «There Will Be Blood» (2008) und «Lincoln» (2013). Für Überraschungen sorgte der britisch-irische Schauspieler schon früher; so hatte er sich bereits Ende der Neunzigerjahre für mehrere Jahre aus dem Filmgeschäft zurückgezogen, um in Florenz das Schuhmacherhandwerk zu lernen. Nach der Oscar-Verleihung 2013 wollte er sich für ein Sabbatical auf seine Farm in Irland zurückziehen. Day-Lewis ist seit 1996 mit der Tochter von Arthur Miller, Rebecca Miller, verheiratet, mit der er in Irland auf dem Land lebt. Eine gute Nachricht zum Schluss: Im Dezember wird Day-Lewis, der im Jahr 2014 von Prinz William zum Ritter geschlagen wurde, noch einmal in der Kinoproduktion «Phantom Thread» zu sehen sein.