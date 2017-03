AMY KROUSE ROSENTHAL

Valerie Wendenburg, 17. März 2017

Im Jahr 2015 wurde bei der US-amerikanischen Kinderbuchautorin Amy Krouse Rosenthal Eierstockkrebs diagnostiziert – am Montag ist sie mit 51 Jahren in Chicago gestorben. Anfang des Monats, kurz vor ihrem Tod, erregte Rosenthal weltweit Aufsehen mit ihrem in der «New York Times» publizierten Abschiedsbrief, in dem sie ihrem Mann ihre Liebe erklärte und gleichzeitig eine neue Frau für ihn suchte. «Du wirst meinen Ehemann heiraten wollen», schrieb die Autorin in ihrem Text, den sie mit einem sehr persönlichen Wunsch beendete: Sie hoffe, so schrieb sie, «dass die richtige Person das liest, Jason findet und eine andere Liebesgeschichte beginnt. «Ich muss das hier aufschreiben, a) solange ich noch deine Aufmerksamkeit und b) solange ich noch Puls habe», hiess es. Amy Krouse Rosenthal beschrieb weiter, wie sie im Jahr 2015 die Krebsdiagnose erhalten hatte. Und sie präsentierte ihren Mann Jason der Öffentlichkeit: Er sei 1,7 Meter gross, wiege 73 Kilogramm, habe graumeliertes Haar und nussbraune Augen. Sie schrieb von seinen Kochkünsten, seiner Art sich zu kleiden und von seinem Charakter. «Man kann sich leicht in ihn verlieben», so Rosenthal, «ich verliebte mich innerhalb eines Tages in ihn.» Ihr Text wurde über Facebook von vielen Menschen geteilt und verbreitete sich weltweit. Rosenthal war 26 Jahre mit Jason Brian Rosenthal verheiratet – «dem aussergewöhnlichsten Mann». Neben ihm hinterlässt sie drei erwachsene Kinder.