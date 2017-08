Abgang für Gorka

TRUMP-REGIERUNG

28. August 2017

Ende letzter Woche musste Sebastian Gorka seinen Posten als Terrorismus-Berater im Weissen Haus aufgeben. Er war als Mitglied einer ultra-nationalistischen Gruppe ins Gerede gekommen.

Sebastian Gorka hatte auch zuletzt keinen Zugang zu Staatsgeheimnissen erhalten. Dennoch war der gebürtige Ungar bis zum Freitag der Terrorismus-Berater von Donald Trump im Weissen Haus. Dann wurde er entlassen. Das die US-Geheimdienste dem 46-Jährigen keine «security clearance» geben wollten, geht dem Vernehmen nach auf die Zugehörigkeit Gorkas zu einer rechtsextremen Organisation in Ungarn zurück.

Meldungen über den baldigen Abgang Gorkas hatte es seit Wochen gegeben. Doch immer haben Intervention seines Mentors Steve Bannon und von Trump selbst Gorka gerettet (Link). Doch nach der Entlassung Bannons vor zwei Wochen waren auch Gorkas Tage gezählt. Trumps neuer Stabschef John Kelly hat ihm Ende letzter Woche die Kündigung ausgesprochen.

Gorka schrieb anschliessend einen Kündigungsbrief, in dem er seinen Abgang mit dem Aufstieg von Kräften im Weissen Haus begründete, welche der nationalistischen «America First»-Agenda Trumps nicht wohl gesonnen seien. Gorka spielte das Schreiben dann einer rechten Website zu (Link).

Zuvor hatte der New Yorker «Forward» immer neue Belege für die Zugehörigkeit Gorkas zu der faschistischen Gruppe «Vitézi Rend» in Ungarn entdeckt (http://forward.com/news/381125/gorkas-ouster-caps-defeat-of-nationalists-in-fight-for-trumps-white-house). Gorka war 2008 in die USA gekommen und wurde 2014-2016 für Bannons Medienplattform breitbart.com als Terror-Spezialist tätig. Unter Experten in Regierungskreisen und an amerikanischen Universitäten gilt er jedoch als inkompetenter Scharfmacher und Islam-Hasser. Zudem wird kolportiert, dass Gorka seine Karriere in den USA der Unterstützung seiner Frau Katharine Fairfax Cornell verdankt, der Erbin eines grossen Industrievermögens.

Der fehlende Zugang zu Informationen hat Gorkas Tätigkeit für Trump weitgehend auf Medien-Auftritte beschränkt, an denen er gegen Muslime, Fremde und sonstige «Staatsfeinde» zu Felde zog. Ansonsten war Gorka für seinen schwarzen Ford Mustang bekannt, in dem er durch Washington zu touren pflegt (Link). Das Nummernschild des Wagens spricht für Gorkas Macho-Attitüde: «Art of War» («Die Kunst des Krieges»). [AM]