Abfuhrwagen explodiert

EL-ARISH

10. Januar 2017

Mindestens zehn Tote durch Anschlag im Sinai.

Im Nord-Sinai rammte ein Selbstmordattentäter am Montag seinen mit Sprengstoff beladenen Abfuhrlastwagen in einen ägyptischen Sicherheitskontrollpunkt ausserhalb einer Polizeistation. Dabei starben nach offiziellen Angaben mindestens zehn Menschen, neun von ihnen Polizisten, und 22 wurden verletzt. Dem Anschlag in der Stadt El-Arish folgten kleinere Explosionen, als mit schwarzen Masken verkleidete Militante Granaten auf die Truppen rund um den Kontrollpunkt feuerten. Bei der Aktion wurden drei Stockwerke des Polizeigebäudes in die Luft gejagt. Laut unbestätigten Berichten sind eine Anzahl von Sicherheitsleuten von den Angreifern ergriffen und entführt worden. Der Abfuhrlaster war vor einigen Tagen von der Stadtverwaltung von El-Arish gestohlen worden. Zunächst übernahm keine Organisation die Verantwortung für das Verbrechen, das allerdings alle Anzeichen für eine Aktion von Militanten des «Islamischen Staat» trug. Wie das Kairoer Innenministerium erklärte, versuchte eine zweite Gruppe in El-Arish an einem anderen Kontrollpunkt ebenfalls einen Anschlag zu verüben, geriet aber unter schweres Feuer und musste fliehen. Ein Polizist kam bei dieser Aktion ums Leben. [TA]