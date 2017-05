Abbas bereit, Netanyahu zu treffen

FRIEDENSPROZESS

Aber nur unter der Schirmherrschaft von US-Präsident Trump.

An einer gemeinsamen Pressekonferenz in Ramallah mit dem zu Besuch weilenden deutschen Präsidenten Frank Walter Steinmeier erklärte Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas am Dienstag seine Bereitschaft, mit dem israelischen Regierungschef Binyamin Netanyahu zusammenzukommen, allerdings nur unter der Schirmherrschaft von US-Präsident Donald Trump. In seiner Erklärung erwähnte Abbas bisher gestellte Vorbedingungen wie das Einfrieren des Siedlungsbaus oder die Freilssung von palästinensischen Sicherheitsgefangenen nicht. Innet weniger Wochen hat Abbas damit zum zweiten Mal öffentlich seine Bereitschaft erklärt, Netanyahu unter der Schirmherrschaft des amerikanischen Präsidenten zu treffen. Dieser wird am 22. und 23. Mai bei seiner ersten Visite in der Region als amerikanischer Präsident sowohl mit Netanyahu als auch mit Abbas zusammenkommen. An der Pressekonferenz vom Dienstag bezeichneten sowohl der Palästinenserpräsident als auch sein deutscher Amtskollege, dass die Zweistaatenlösung das einzige operationelle Konzept für eine Beilegung des Konflikts sei. Steinmeier bekräftigte bei seinem Aufenthalt in Ramallah auch die Verpflichtung Deutschlands, der Palästinensischen Behörde beim Aufbau von Regierungsinstitutionen zu helfen und bei der Verbesserung des Lebensstandards, vor allem in der der israelischen Kontrolle unterstehenden Zone C der Westbank. [TA]