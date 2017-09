88 Prozent der Israeli zufrieden mit ihrem Leben im letzten Jahr

ISRAEL

19. September 2017

Daten des Statistischen Zentralbüros zu Rosch Haschana.

Eine überwiegende Mehrheit der israelischen Bevölkerung ist zufrieden mit dem Leben, das sie im jüdischen Staat führen. Das gilt auf Grund von Daten, die das Statistische Zentralbüro Israels am Montag im Vorfeld des am Mittwochabend beginnenden jüdischen Neujahrsfest Rosch Haschana veröffentlicht hat. Laut dem Bericht befindet sich Israels Bevölkerung auf einem konstanten Aufwärtstrend. Die Bevölkerung des Landes wuchs um fast 160’000 Personen. Die Wachstumsrate lag für das jüdische Jahr 5777, ähnlich wie in vorhergehenden Jahren, bei 1,8 Prozent. 88 Prozent der israelischen Bürger im Alter von 20 Jahren und darüber sagten, sie seien «sehr zufrieden» oder «zufrieden» mit ihrem Leben. 21 Prozent oder rund 1,1 Millionen Menschen fühlen sich in einem konstante Stress. Sechs Prozent der Bevölkerung Israels (rund 340’000 Menschen) geben zu, sich regelmässig einsam zu fühlen, und 34 Prozent sagen, sie hätten Schwierigkeiten, ihre monatlichen Ausgaben zu begleichen. Wie die «Jerusalem Post» unter Bezugnahme auf den Bericht des CBS schreibt, wird Israels Bevölkerung heute auf 8’743 Millionen Personen geschätzt. Dabei macht die jüdische Bevölkeung 6’523 Millionen oder 74,6 Prozent der Gesamtheit aus. Die arabische Bevölkerung beträgt etwa 1,824 Millionen (20,9 Prozent der Bevölkerung). Der Rest (nicht-arabische Christen z.B.) beläuft sich auf 396’000 Personen, oder 4,5 Prozent. Mit knapp 26’000 Immigranten blieb im ablaufenden jüdischen Jahr die Einwanderung nach Israel relativ konstant. 57 Prozent der Einwanderer kamen aus der ex-UdSSR, 17 Prozent aus Frankreich und 11 Prozent aus den USA. Im Berichtsjahr kamen 172’000 Kinder zur Welt und 43’000 Menschen starben. Mit 3,11 Kindern hat Israel die höchste Geburtenrate im OECD-Raum und eine Kindersterblichkeit von 3,1 pro 1000 Lebendgeburten. [TA]