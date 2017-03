75 Jahre seit dem Mord

75 Jahre sind es her, seit die damalige britische Mandatsmacht in Palästina Avraham «Yair» Stern ermordete, den Gründer der sogenannten Stern-Gruppe, besser bekannt als Lehi (hebräisches Akronym für Israel-Freiheitskämpfer). Lehi war eine militante Splittergruppe der Irgun, ein Akronym für Irgun Tzvai Leumi (Etzel) oder national-militärische Organisation. Lehi befand sich vor der Gründung des Staates Israel im teils gewalttätigem Widerspruch zu den meisten gegen die Briten kämpfenden jüdischen Untergrundaktivisten, was den israelischen Staatspräsident Reuven Rivlin nicht hinderte, aus Anlass des 75. Jahrestags von Avraham Sterns Ermordung die Tore seiner Residenz zwecks Abhaltung einer Gedenkzeremonie für Stern zu öffnen. Etwa 30 inzwischen durch das Altersbeschwerden bereits deutlich geprägte Lehi-Veteranen folgten der Einladung. «Als einzige Widerstandsorganisation weigerten wir uns, mit den Briten zu kollaborieren», sagte die in Jerusalem geborene Yael Ben Dov an der Zeremonie, und Nechemia Ben-Tor, der Historiker der Stern-Gruppe, erinnerte sich voller Nostalgie daran, dass es der nachmalige israelische Regierungschef Yitzchak Shamir war, der ihn für Lehi rekrutierte. Mit dem bekannten TV-Journalisten Yair Stern, benannt nach dem Vater, den er nie gekannt hat, steht heute ein weiterer prominenter Israeli der Lehi-Nachlassorganisation vor. Bei Abschluss der Zeremonie in der Jerusalemer Präsidentenresidenz war es kein snderer als Präsident Reuven Rivlin, der «Anonyme Soldaten», die von Avraham Stern verfasste Hymne der Stern-Gruppe, anstimmte.