70 Prozent der Israeli wollen immer noch eine Rechtsregierung

FRIEDENS-INDEX

5. April 2017

Jüngste Umfrage des Israel Demokratie-Institut und der Tel Aviv Universität.

Vor dem Hintergrund nicht abebbender Spekulationen um vorgezogene Knessetwahlen gelangt eine neue Umfrage zum Schluss, dass 70 Prozent der Israeli noch immer eine rechtsgerichtete oder Zentrumsregierung an der Macht sehen wollen. Gemäss dem jüngsten Friedens-Index, der am Dienstag vom Israelischen Demokratie-Institut und der Tel Aviv Universität veröffentlicht worden ist würden nur 24 Prozent des Landes die Wahl einer linksgerichteten oder Mitte-Links-Regierung vorziehen. «Die Unterstützungsrate für irgendetwas, das nicht rechtsgerichtet oder rechts vom Zentrum ist, ist so klein, dass die Resultate der Umfrage kaum etwas mit einer spezifischen Partei zu tun haben, sondern nur mit einer bestimmten Weltanschauung», sagte Tamar Hermann, eine Mitherausgeberin des Friedens-Index. Aber sogar viele Israeli, welche eine Übernahme durch eine nach links orientierte Regierung gerne sähen, erwarten nicht, dass dies effektiv geschieht. Ganze 81 Prozent der Juden sagten, ihrer Meinung nach werde eine rechtsgerichtete oder Mitte-Rechts-Regierung das Resultat von Wahlen in der nächsten Zukunft sein. Vergleichsweise glauben nur acht Prozent an das Entstehen einer linksgerichteten oder Mitte-Links-Regierung. Von den Israel-Arabern sagten 58 Prozent, sie seien für eine linksgerichtete Regierung, doch nur zehn Prozent glauben, dass sie effektiv Tatsache werden wird. Laut Umfrage gibt sich die Hälfte der jüdischen Israeli relativ optimistisch bezüglich der Sicherheitslage des Landes, rund 35 Prozent nennen die Lage «so-la-la» und nur 14 Prozent bezeichnen sie als schlecht oder sehr schlecht. Generell machen Israeli sich keine Sorgen über die Einladung von US-Präsident Trump an Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas ins Weisse Haus. Für rund 75 Prozent der Juden und 88 Prozent der Araber in Israel ist dies keine negative Entwicklung. [TA]