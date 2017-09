5778 als Jahr der Hoffnung

AUSBLICK

Anna-Sabine Rieder , 20. September 2017

Rosch Haschana gibt wie auch das weltliche neue Jahr Raum für Einordnung, Reflexion und Ausblicke für jeden einzelnen und das Leben in der Gemeinschaft – eine Umfrage unter Schweizer Jüdinnen und Juden.

Seit jeher markieren die hohen Feiertage den Beginn einer Zeit der Erneuerung und auch der Reflexion. Eine Gelegenheit, um neu zu beginnen, sowie eine Verpflichtung, mit Demut zurückzublicken. Von dem Moment an, da das in der Liturgie und Tradition stehende Buch des Lebens geöffnet ist und bis es an Jom Kippur geschlossen wird, steht Vergebung und Versöhnung im Zentrum. Innerhalb der jüdischen Gemeinschaft hat tachles sich zu diesen Themen umgehört.

Positive Entwicklungen

Cédric Pescia, Pianist, in Lausanne geboren, mit Schweizer und französischer Abstammung, ist Professor für Musik an der Universität in Genf. Zwischen den Vorlesungen hat er kurz Zeit für ein Gespräch mit tachles. Es ist der erste Vorlesungstag nach den Semesterferien. Rosch Haschana liegt immer zeitnah mit dem Vorlesungsbeginn nach dem langen ruhigen Sommer. Es sei immer ein Neubeginn und jedes Jahr wieder wie ein Wunder, so Pescia. Für ihn ein Wunder, weil er genau macht, was er liebt: Musik. Er darf sein Wissen weiter-geben, sodass die Kette der Musik weitergeht, die vor Jahrtausenden angefangen hat. Pescia sagt: «Ich bin da, spreche mit den Studenten und verstehe nicht, warum gerade ich so ein Glück habe, dass ich weitergeben darf, was ich liebe.»

Seit fünf Jahren ist der Pianist Vater und lebt mit seinem Sohn und seiner Frau jetzt in Berlin. Das jüdische Kindergartenjahr hat dort auch gerade wieder angefangen, auch ein Neuanfang für den Sohn zu Rosch Haschana. Es sei ein Privileg und ein Glück, dass sein Sohn so natürlich mit seiner Situation umgeht und einen so starken Bezug zu seinen israelischen Wurzeln haben kann. Seine Frau und Pescia selbst waren nicht sicher, ob dies funktionieren würde. Zu Hause wird Französisch, Hebräisch und Deutsch gesprochen. Im neuen Jahr freut sich der Pianist besonders auf eine neue CD, die er zusammen mit seiner Frau Nurit Stark (Violine) veröffentlichen wird. Sie spielen Werke des schweizerisch-amerikanischen Komponisten Ernest Bloch, der für seine jüdische Folkloremusik berühmt ist.

Eric Jolodovsky, ein 16-jähriger Schüler, fand das letzte Jahr nicht anstrengend. Er müsse nur kleine Sachen verbessern, auch wenn das jetzt nicht so zu Rosch Haschana passe. «Ich muss motivierter drauf sein und das Leben mehr geniessen. Meine Einstellung gegenüber He-rausforderungen will ich verbessern, so zum Beispiel in der Schule und beim Jugendbund.» Im nächsten Jahr freut er sich auf das Winterlager und das Sommerlager der Israelitischen Gemeinde Basel (IGB). «Ich finde, dass das neue Jahr immer die Möglichkeit bietet, sich zu verbessern. Auf das Fest Rosch Haschana freue ich mich sehr, aber auf das darauffolgende Fest Jom Kippur nicht so, weil man da nichts essen darf», so Jolodovsky gegenüber tachles.

Die Direktorin der Universitären Psychiatrischen Kliniken in Basel, Anne Lévy, hat sich im jüdischen Kontext am meisten über die positiven Entwicklungen in der IGB gefreut. Rabbiner Baumel bringe einen frischen Wind in die Gemeinde, das ist für das Weiterbestehen der IGB zentral. Für das nächste Jahr hofft Lévy, «dass es mit diesen positiven Schritten weiter- geht, dass die Gemeindeversammlung Ja sagen wird zum gemischt-religiösen Grabfeld und dass ich nächstes Jahr an den hohen Feier-tagen in der Synagoge unten sitzen darf!» …

Für ein menschliches Zusammenleben

Die Autorin Lea Gottheil blickt auf ein politisch katastrophales letztes Jahr zurück. Trotzdem will sie mit dem Gefühl der Hoffnung in das neue Jahr gehen. Sie versuche, den Pessimismus zu verdrängen, und hoffe auf Wunder, sagte sie gegenüber tachles. Sie glaube an die Menschen, die aus einem natürlichen Gerechtigkeitsgefühl heraus für die Werte einstünden, die ein würdiges Zusammenleben ermöglichten. Ihre Angst und Unruhe versuche sie mit dem Gefühl der bangen Hoffnung zu überlisten. Sie wisse nicht, ob sie sich wünsche, die Welt möge innehalten. Gerade jetzt wäre ein Stillstand nicht gesund. Möge sie sich besser in eine andere Richtung drehen … Privat hat die Autorin allen Grund, sich zu freuen. Sie sei glücklich und dankbar über ihre Familie und Freunde. Und wenn sie auch im nächsten Jahr in ihrer stillen Schreibecke Welten erschaffen und auf der Bühne sein dürfe, könne ihr das Lachen gar nicht vergehen. Sie pflege die Entschleunigung, die Neugierde und die Poesie.

Schriftsteller Thomas Meyer sieht dem neuen Jahr wie immer tief gespalten entgegen. «Ich möchte glauben, dass die Menschen vernünftiger und liebevoller miteinander umgehen und dies auch gegenüber den Tieren und der Natur tun.» Enttäuscht ist Meyer von der Schweiz, der Geburtsstätte des Roten Kreuzes. Bei der Missachtung von Menschenrechten schaue die Schweiz zu. «Die Besetzung der palästinensischen Gebiete und die Niederhaltung der Menschen dort muss endlich ein Ende haben. Die Schweiz hätte sich schon vor langem aktiv vermittelnd für die Schaffung eines palästinensischen Staates einsetzen müssen.» Der merkwürdige Schweizer Antisemitismus sei vermeintlich harmlos, vermeintlich humorvoll, aber in der Logik exakt kongruent mit dem Gedankengut der Nazis. «Er wird einfach lächelnd und schulterklopfend vorgetragen.» Meyer freut sich im nächsten Jahr auf die Zeit, die er mit seinem Sohn, seiner Freundin, seiner Arbeit und den Menschen verbringen werde, die damit zu tun haben. Und auf die Aufführung der Verfilmung seines Romans «Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse».

Vielfältige Herausforderungen

Michael Rabner, Gynäkologe aus Zürich, ist dankbar dafür, dass die jüdische Gemeinschaft in der Schweiz bisher das Glück hatte, Frieden, wirtschaftlichen Aufschwung und eine relative Sorglosigkeit zu erfahren. Aktuell sehe er sich aber mit verschiedenen globalen Problemen konfrontiert, so Rabner: «So müssen wir zum Beispiel lernen, mit den begrenzten Ressourcen unserer Erde klug umzugehen. Weiter fordern massive Migrationbewegungen unsere liberale Staastsordnung heraus. Der internationale Terrorismus führt uns an die Grenzen unseres freiheitlichen Gesellschaftsentwurfs. Wir können heute auch in der Schweiz nicht mehr in der Wohlfühlecke sitzen bleiben.» Rabner liegt Israel am Herzen. Dem Land seien weniger Skandale und mehr konstruktive Auseinandersetzungen mit seinen zahlreichen Problemen zu wünschen. Seinerseits unterstütze er das Engagement der Jerusalem Foundation zugunsten aller Bevölkerungsteile dieser Stadt aus der Überzeugung heraus, dass dort zu mehr Wohlbefinden und zu einem toleranten Zusammenleben verholfen werden müsse.

Auf persönlich-beruflicher Ebene erlebt Rabner die neusten Entwicklungen in der Medizin mit Interesse und Begeisterung. «Wir können heute dank neusten genetischen Erkenntnissen immer mehr Menschen eine personalisierte Medizin anbieten, das heisst Abklärungen und Therapien, die auf ihr individuelles genetisches Profil abgestimmt sind. Dies ist besonders für die jüdische Gemeinschaft und gerade in der Gynäkologie hochinteressant und bereits fester Bestandteil des medizinischen Alltags, getreu dem Motto ‹Vorsorgen ist besser als heilen›.» Rabner würde sich wünschen, dass im kommenden Jahr mehr Menschen von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen würden, um ihre Gesundheit und die ihrer Nachkommen zu erhalten.

Die Botschafterin Aviva Raz Shechter, ständige Vertreterin Israels bei den Vereinten Nationen in Genf, wünscht der jüdischen Gemeinschaft in der Schweiz Gesundheit, Freude und Friedlichkeit. «Das wünsche ich auch den Menschen in Israel und dem Staat Israel, der nächstes Jahr sein 70-jähriges Bestehen feiert», sagte sie gegenüber tachles. Die Herausforderungen an Israel seien vielfältig, nicht nur unter dem Verteidigungsaspekt. Israel schütze all seine Bürger, seien sie jüdisch, muslimisch, christlich, drusisch oder Teil einer anderen Minderheit. Die Botschafterin sieht in der kulturellen Vielfalt die Besonderheit Israels und ein Wunder zugleich. Die Bürger profitierten davon. Auch weist sie gegenüber tachles darauf hin, dass Israel immer noch eine Pufferzone gegen den Terrorismus sei und sich den Herausforderungen der Region stelle. Israel strecke seine Hand zu den Nachbarländern aus und fördere Frieden, Freundschaft und Zusammenarbeit, beispielhaft nannte sie Jordanien und Ägypten. Für das nächste Jahr wünscht sich Shechter, dass Israels Wohlstand weiter wachse und der Staat seine bilateralen und multilateralen Beziehungen weiterhin ausbauen kann. Dies sei sehr wichtig, auch hinsichtlich der akademischen Beziehungen zwischen der Schweiz und Israel, der Handelsbeziehungen sowie der privaten Geschäftsbeziehungen. Israel und die Schweiz hätten viel gemeinsam. Beides seien kleine und innovative Länder, und der Erfolg der Schweizer Delegation am Digital-Life-Design-Festival in Tel Aviv sei ein perfektes Beispiel für die ständig wachsenden Beziehungen zwischen den beiden Staaten und ihren Bürgern.

Für Israels Beziehungen zu den Vereinten Nationen wünscht sich Shechter, dass die dringend benötigte Reform des Menschenrechtsrats Gestalt annimmt, und mit ihr Punkt 7 gestrichen werde, der die Anti-Israel-Tendenz im Uno-System fördere. Viele Länder teilten diesen Wunsch und schätzten die professionelle Beteiligung Israels an den internationalen Foren, so die Botschafterin. Israel, als Start-tachles-up-Nation, habe die Mittel und sei bereit zur Verbesserung des Lebens von Menschen überall auf der Welt beizutragen. «Am Israel hai» («Das Volk Israel lebt»).