57 Jahre nach Eichmann-Flug ist ElAl wieder in Buenos Aires

ARGENTINIEN

22. August 2017

Die nationalen Fluggesellschaften beschliessen Flüge zwischen Tel Aviv und Buenos Aires.



Ende letzter Woche haben in den Räumlichkeiten der argentinischen Botschaft in Tel Aviv Mario Dell’Acqua, der Präsident der Aerolineas Argentinas, und ein Vizepräsident der israelischen Fluglinie ElAl das Abkommen über die Aufnahme von Direktflügen zwischen den beiden Ländern unterzeichnet. Der bilaterale Flugbetrieb soll im September aufgenommen werden. Zeitlich passt das bestens ins Reiseprogramm von Premierminister Biyamin Netanyahu, plant der israelischen Regierungschef für Mitte September doch die erste Visite eines regierenden israelischen Premiers in dem südamerikanischen Land und in Südamerika überhaupt. Wenn alles wie vorhergesehen klappt, wird Netanyahu den Beginn der regulären Flüge zwischen Buenos Aires und Tel Aviv während seines Flugs verkünden. Effektiv wird der ElAl-Flug nach Argentinien im Jahr 2017 nicht der erste derartige Flug im Laufe der Geschichte sein, wie die «Jerusalem Post» berichtet. Am 19. Mai 1960 verliess eine israelische Sonderdelegation unter Leitung von Abba Eban, damals Minister ohne Geschäftsbereich, Tel Aviv in Richtung Argentinien. Offiziell flog die israelische Delegation nach Südamerika, um den 150. Geburtstag Argentiniens zu begehen. Effektiv ging es aber um den Transport des Nazi-Kriegsverbrechers Adolf Eichmann nach Israel. Der israelische Mossad-Geheimdienst hatte den Organisator der «Endlösung» in Argentinien nach jahrelanger Suche aufgespürt und mit besagter ElAl-Maschine nach Israel gebracht. Dort wurde er nach einem emotional aufwiegelnden Prozess wegen Kriegsverbrechen und Vergehen gegen die Menschheit zum Tode verurteilt und durch den Strang hingerichtet. Es war dies bis jetzt das erste Todesurteil, das in Israel ausgesprochen und vollzogen worden ist. – Die Flüge Buenos Aires-Tel Aviv werden laut Angaben aus Argentinien entweder in Madrid oder Barcelona zwischenlanden. [JU]