FESTAKT IN ZÜRICH

13. Januar 2017

Mit einem Festakt beim Zürcher Grossmünster startete vergangene Woche in der Deutschschweiz das Jubiläum «500 Jahre Reformation». Bundesrat Johann Schneider-Ammann und Kirchenbundspräsident Gottfried Locher, die Co-Präsidenten des Patronatskomitees, hoben in ihren Eröffnungsreden die Bedeutung der Freiheit, wie sie in der Reformation angelegt ist, hervor. Im Zentrum der Zürcher Feierlichkeiten stand die Frage, wie der reformatorische Freiheitsgedanke in die heutige Zeit übertragen werden könnte. In den kommenden Wochen und Monaten sind anlässlich des Jubiläums weitere Veranstaltungen in der Deutschschweiz zu Geschichte und Gegenwart der Reformation geplant.



www.ref-500.ch