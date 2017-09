«45 Jahre nach München schweigt die Welt wieder»

JÜDISCHER WELTKONGRESS

6. September 2017

Dank an deutsche Regierung für lang erwarteten Tribut an israelische Olympia-Sportler.

Die Mannschaft Israels marschiert bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele am 26. August 1972 in das Muenchner Olympiastadion ein. Neun Tage später sind die Sportler Ziel eines Terroranschlages arabischer Terroristen der Gruppe «Schwarzer September».

Ronald S. Lauder, Präsident des Jüdischen Weltkongress (JWK) dankte am Mittwoch der deutschen Regierung für ihren lang erwarteten Tribut an die elf israelischen Olympia-Sportler, die vor 45 Jahren in München Opfer palästinensischer Terroristen geworden sind: «Heute gedenken wir nicht nur einer Tragödie», sagte er, «sondern eines schrecklichen Irrtums, der sich hier vor 45 Jahren zugetragen hat. Lassen Sie mich klar sein: Die Errichtung dieses Denkmals hätte nicht 45 Jahre in Anspruch nehmen dürfen.» An der Spitze der offiziellen Einweihungszeremonie des Münchner Mahnmals standen neben zahlreicher prominenten Gästen aus Politik und Kultur der ganzen Welt der deutsche Staatspräsident Frank-Walter Steinmeier und sein israelischer Amtskollege Reuven Rivlin, sowie Horst Seehofer, Ministerpräsident von Bayern. JWK-Präsident Ronald S. Lauder sagte: «Mit dem Denkmal gedenken wir nicht nur Juden, sondern aller Menschen. Keiner hat irgendwo das moralische Recht, irgend Jemandem Terror zuzufügen.» Als Präsident des JWK, fuhr Lauder fort, habe er den hohen Preis gesehen, den die Welt für ihr Schweigen zahlt. «Das Schweigen der Welt führte zum Holocaust. Wir konnten die Resultate in Dachau sehen, nur 40 Kilometer von hier.» Das Schweigen der Welt spielte auch 1972 eine Rolle, als palästinensische Terroristen israelische Sportler und deren Trainer abschlachteten, sagte der JWK-Präsident. «Sie haben nicht nur gemordet, sondern auch die friedliche Tradition der Olympischen Spiele zerstört. 45 Jahre nach München sehen wir das Schweigen der Welt wieder, mit einem erneuten Aufleben des Antiemitismus in ganz Europa.»

Zu den Lehren, die man aus München gezogen habe, gehören gemäss Lauder folgende: Beschwichtigung lohne sich nie. Der Terror habe nach München in Europa nur zugenommen. «Hört auf mit der Wiederholung der Lüge, dass der Terrorist des Einen der Freiheitskämpfer des Anderen ist. Terroristen sind keine Freiheitskämpfer. Sie sind Terroristen. Und das ist Lehre Nummer drei: Wir müssen sie zusammen stoppen!» Israels Präsident Reuven Rivlin sagte unter anderem: «Wir marschieren hier mit den Toten... Wir marscheiren zusammen mit Ihren Kindern, Ihren Enkelkindern, Ihren Verwandten und Ihrer Olympia-Delegation, all Jenen, die Euch keinen Moment vergessen haben... Ich glaube, dass Israel und Deutschland die Verantwortung haben, Alliierte im kompromislosen Kampf gegen den Terror zu sein und Wege zu finden, zusammenzuarbeiten, um ihn auszulöschen...Wir erwarten, dass de Gerechtigkeit zum Durchbruch verholfen wird, und dass eine Schweigeminute an der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele zum Andenken an die Ermordeten eingeführt wird.» [TA]