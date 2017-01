36 Tote bei Selbstmordattentäter in Schiitenviertel

BAGDAD

3. Januar 2017

«Islamischer Staat» übernimmt die Verantwortung.

Nur wenige Stunden nach der Ankunft des französischen Präsidenten Francois Hollande in Irak explodierte am Montag in einer belebten Marktgegend in einem schiitischen Viertel in der Hauptstadt Bagdad ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug, das ein Selbstmordterrorist gesprengt hatte. Dabei starben mindestens 36 Menschen, und 52 wurden teils erheblich verletzt. Nach Polizeiangaben griff der Attentäter einen Freiluft-Obst- und Gemüsemarkt an, Tagelöhner und einen Kontrollpunkt der Polizei im Viertel von Sadr City im Osten von Bagdad. Wie schon am Samstag, als bei einem anderen Selbstmordattentat im Zentrum der Hauptstadt mindestens 28 Menschen starben, und am Sonntag, als südlich von Bagdad an einem Kontrollpunkt bei einem anderen Anschlag neun Personen ermordet wurden, übernahm der «Islamische Staat» auch für das Verbrechen vom Montag die Verantwortung. – Der französische Staatspräsident absolvierte am Montag einen eintägigen offiziellen Besuch in Irak, in dessen Verlauf er sich mit örtlichen Spitzenpolitikern treffen, aber auch in der kurdischen Region im Norden des Landes französische Truppen besuchen und mit lokalen Offiziellen debattieren wollte. Frankreich gehört der von den USA angeführten internationalen Koalition an, die Ende 2014 gebildet worden war, um den IS zu bekämpfen. [TA]