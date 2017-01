31 Prozent der Israeli für Annektierung der Siedlungsblöcke

ISRAEL

2. Januar 2017

Radio Israel veröffentlicht Umfrage ohne eindeutige Ergebnisse.

31 Prozent der Israeli befürworten die Annektierung der grossen israelischen Siedlungsblöcke in der Westbank. Gleichzeitig soll in den restlichen Gebieten, einschliesslich Ostjerusalem, ein Palästinenserstaat entstehen. Das ergab eine zum Ende des Jahres 2016 veröffentlichte Umfrage, nachdem rechtsgerichtetePolitiker sich letzte Woche stark gemacht haben für eine Gesetzgebung zur allgemeinen Annektierung der Gebiete. Laut der Umfrage ziehen 30 Prozent der Israeli eine zweite Option vor: Zwei Staaten für zwei Völker, wobei der Palästinenserstaat entlang der Linien von 1967 errichtet werden würde. Israel würde die Souveränität über die Westmauer in der Jerusalemer Altstadt behalten und die Palästinenser die Souveränität über den Tempelberg. 39 Prozent der Israeli schliesslich entschieden sich für eine dritte Option gemäss dem Prinzip «Ein Staat für zwei Völker», wobei Israel die ganze Westbank annektieren würde. Wie die «Times of Israel» bemerken, macht die Umfrage bei dieser dritten Option keinen Unterschied zwischen Jenen, die de Palästinensern volle demokratische Rechte zugestehen würden und Jenen, die gegen einen solchen Schritt wären. In der Regel unterstützen Israeli auf der extremen Rechten und der extremen Linken die Einstaatenlösung, sind aber uneinig hinsichtlich des Charakters dieses Staates. – Gegenüber Radio Israel erklärte Bildungsminister Naftali Bennett (Das Jüdische Haus) am Freitag, die heutige Regierung sei dabei, eine Politik der Souveränität anzunehmen und die Palästina-Politik aufzugeben. Unklar ist zur Zeit noch, ob Bennett für seine Ideen auf die Unterstützung von Premier Netanyahu zählen kann. [TA]