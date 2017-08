26 Juden entfliehen dem sozialen Chaos

VENEZUELA

1. August 2017

Einwanderung nach Israel.



26 venezolanische Juden sind auf der Flucht vor dem politischen, sozialen und ökonomischen Chaos in ihrer südamerikanischen Heimat nach Israel eigewandert. Seit letztem April wird Venezuela von einer immer stärkeren Welle des Protestes gegen Präsident Nicolás Maduro heimgesucht. «Die Situation ist sehr schwierig», sagte Michal Levy, 35, bei ihrer Ankunft mit ihren drei Kindern in Israel. «Sogar elementare Güter wie Brot und Mehl sind nur schwer zu kriegen.» Wegen der Unruhen und Entführungen fürchtete Michal Levy sich oft, das Haus zu verlassen. Die Neueinwanderer wurden von der International Fellowship of Christians and Jews nach Israel gebracht. Die Organisation kam für die Flugtickets nach Israel auf und versah jeden Einwanderer mit einem persönlichen Geschenk von 400 Dollar pro Kind und 800 Dollar pro Erwachsenen. Dieses Geschenk kommt zusätzlich zum finanziellen Hilfspaket, welches jeder Einwandererer von der israelischen Regierung erhält. Bis Ende 2017 erwartet die Fellowship, rund 100 Immigranten aus Venezuela nach Israel gebracht zu haben. – In Venezuela leben heute noch rund 9000 Juden, verglichen mit noch 25000 im Jahr 1999. Die meisten jüdischen Auswanderer gingen nach Florida oder Israel. TA