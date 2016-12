25 Jahre jüdische Aktivitäten im Kreml

MOSKAU

26. Dezember 2016

Tausende russischer Juden am Anlass zur Erinnerung an die este jüdische Aktivtät im russischen Regierungsbezirk.

25 Jahre nachdem im Kreml zu Moskau der erste jüdische Anlass überhaupt durchgeführt worden ist, versammelten sich rund 6000 festlich gekleidete russische Juden im Kreml-Palas – das Gebäude beherbergte einst den Kongress der Kommunistischen Partei der UdSSR -, um das Fest von Chanukka zu begehen. Die zentrale Rede hielt Rabbi Berel Lazar, ein russischer Oberrabbiner, dessen Föderation der Jüdischen Gemeinden von Russland, die grösste jüdische Gruppe des Landes, regelmässig verschiedene Persönlichkeiten für ihre Beiträge zu Gunsten der russischen Judenheit zu ehren pflegt. «Jeder realisiert», sage Rabbi Lazar, «dass in Russland eine neue Ära angebrochen ist, in welcher der Staat jüdische Feiertage nicht nur gestattet, sondern sie unterstützt und den Gläubigen die schönsten Gebäude, Hallen und Plätze zur Verfügung stellt.» In Russland selber und auch im Ausland wird Russland unter Präsident Putin zwar laustark wegen der Verletzung von Menschenrechten und Gesetzgebungen gegen Homosexuelle kritisiert, doch seine Regierung verfolgt Fälle von antisemitischer Hetzrede und Gewalt ziemlich streng. [TA]