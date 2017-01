24-Stunden-Hotline für lebensbedrohende Situationen

MEXIKO

19. Januar 2017

Selnstmordversuche, häusliche Gewalt und andere Notfälle stehen im Zentrum dieser jüdischen Initiative.

Mexikanische Juden haben eine 24-Stunden-Nofall-Hotline für Anrufer lanciert. Die Hotline soll vor allem bei Selbstmordversuchen, häuslicher Gewalt und anderen Notfällen helfen. Laut der Nachrichten-Website Enclace Judio heisst die Hotline 1118, was soviel heisst wie Einer für Einen, einer für Leben. Wie Salomon Cherem, Präsident der Gemeinde Maguen David gegenüber der Website ausführte. Die Zahl 18 bedeutet Leben auf hebräisch. Unter der Schirmherrschaft von Maguen David und den Gemeindezentren Kehila Ashkenazi, schliesst 1118 andere bestehende Initiativen in der jüdischen Gemeinde ein, wie den Kampf gegen Drogenabhängigkeit, gegen häusliche Gewalt, Kindsmissbrauch, Essprobleme, Depressionen und vieles andere mehr. Eine unentgeltliche Ambulanz und ein Erste-Hilfe-Dienst (Hatzala) sind auch in die Hotline integriert worden. «Es gab viele Kanäle, und wer ein Problem durchlebte, wusste nicht, wohin sich zu wenden. So wurde die Hotline geschaffen», sagte Cherem. Die sieben Tage in der Woche arbeitende Hotline hat schon dutzende von Anrufen entgegengenommen. – In Mexiko leben rund 50'000 Juden, was die Gemeinde nach Argentinien und Brasilien zu drittgrössten in Lateinamerika macht. TA