21 Monate Haft für Anthony Weiner

USA-POLITIK

26. September 2017

Am Montag hat ein New Yorker Gericht den Ex-Politiker Anthony Weiner wegen Sexting mit einer Minderjährigen zu 21 Monaten Haft verurteilt.



Seit fünf Jahren schien der Abstieg von Anthony Weiner unaufhaltsam. Der New Yorker Demokrat hat über eine Obsession mit Online-Sex sein Kongress-Mandat, die Chance auf den Bürgermeister-Posten seiner Heimatstadt und die Gattin Huma Abedin verloren. Diese ist bekanntlich die engste Vertraute von Hillary Clinton. Und so haben Weiners Sexeskapaden auch der demokratischen Konkurrentin von Donald Trump im Wahlkampf geschadet.

Weiner hatte im vergangenen Jahr sexuelle Bilder und Botschaften mit einer 15-Jährigen ausgetauscht. Dies war im September bekannt geworden, wenige Woche vor den Präsidentschafts-Wahlen. Anschliessend entdeckten Ermittler auf einem Laptop Weiners Tausende Emails von Clinton an Abedin. Dies hat den damaligen FBI-Chef James Comey dazu bewegt, ein Ermittlungsverfahren gegen Clinton wegen deren Email-Server wieder zu eröffnen. Die Aktion liess Clinton Beliebtheitswerte fatal einbrechen.

Weiner hat sich vor Gericht im Mai schuldig bekannt. Gestern Montag hat ihn die Bundesrichterin Denise L. Cote in Manhattan deswegen zu 21 Monaten Haft verurteilt. Auf das Delikt standen bis zu zehn Jahren Haft. Der 53-Jährige hat dem Gericht vor der Urteilsverkündung weinend eingestanden, er habe selbstzerstörerisch gehandelt.

Abedin hat Weiner vor einem Jahr verlassen und im Mai die Scheidung von ihm eingereicht. Die 41-Jährige blieb der Urteilsverkündung fern und hatte das Gericht zuvor des gemeinsamen Sohnes Jordan halber um Gnade für Weiner gebeten.

Weiner hatte von 1999-2011 einen Wahlbezirk in Brooklyn im US-Kongress vertreten und sich in den US-Medien einen Namen als aggressiver Links-Liberaler gemacht. Seit Juli 2010 war er mit Abedin verheiratet, einer Muslima indischer Abstimmung. Sie ist seit einem Praktikum im Weissen Haus Mitte der 1990er Jahre die engste Vetraute von Hillary Clinton.

Weiner hatte sein Mandat im Juni 2011 aufgegeben, nachdem Sex-Tweets von ihm an junge Frauen bekannt geworden waren. Im Mai 2013 kehrte ein anscheinend geläuterter Weiner mit der Bewerbung um die Nachfolge von Michael Bloomberg als New Yorker Bürgermeister in die politische Arena zurück – immer mit seiner Frau an der Seite.

Das Paar hatte den Relaunch mit einem Exklusiv-Interview mit der New York Times professionell vorbereitet. Doch im Juli 2013 machte die Website Buzzfeed bekannt, dass Weiner noch bis in den Sommer 2012 hinein per Email Sexkontakte mit anderen Frauen gesucht hat. Er hatte dabei den Decknamen «Carlos Danger» benutzt und zumindest einer Frau Bilder seines Penis gemailt und versucht, ein persönliches Treffen zu arrangieren.

Diesmal hielt Weiner an seiner Kandidatur fest, kassierte aber von den New Yorkern eine herbe Abfuhr. Vor dem Skandal hatte er noch beste Aussichten auf die demokratische Nominierung für das Amt gehabt. Danach verzieh ihm Abedin den Rückfall. Weiner war anschliessend als Consultant und Lobbyist tätig. Allmählich kehrte er auch in das Scheinwerferlicht zurück und trat auf dem linksliberalen Nachrichtenkanal MSNBC als Kommentator auf. Im Frühjahr erschien der ebenso schockierende, wie unterhaltsame Dokumentarfilm «Weiner», der den Skandal von 2013 hautnah zeigt. [AM]