2018 Start in Jerusalem?

GIRO D’ITALIA

11. Juli 2017

Ein Bericht in «Cycling Weekly».

Mit dem Giro d’Italia befindet sich einer der prestigeträchtigster Velo-Rennwettbewerb offensichtlich auf dem Weg nach Israel. Wie die sich auf die Publikation «Cycling Weekly» berufende «Jerusalem Post» am Montag berichtete, wird der Giro im Jahr 2018 von Jerusalem aus starten. Damit wäre die Italienrundfahrt die erste Grand Tour, die ausserhalb von Europa beginnt. Offiziell soll dieses Ereignis laut JP im August in Israel verkündet werden. Laut vorliegenden Informationen soll der Giro in Jerusalem möglicherweise mit einem Zeitfahren beginnen und dann mit zwei Etappen in Irsael fortgesetzt werden, eine in den Norden und die andere in den Süden des Landes. Vielleicht wird eine der Etappen auch in Tel Aviv enden. Das Budget für die Beherbergung der ersten drei Etappen wird auf 12 Millionen Euro geschätzt. Von dieser Summe würden vier Millionen direkt an den Organisator für die Veranstaltungsrechte gehen. Vorerst noch nichts weiss man über die Höhe der Sicherheitskosten, die für eine Veranstaltung dieser Art in Israel sicherlich einen beachtlichen Umfang haben dürften. [TA]