1967 – Summer of Love, Summer of War

Der kleine Krieg war schon in vollem Gang, als der grosse Krieg sich erst langsam am Horizont der Frühsommerwochen des Jahres 1967 abzuzeichnen begann. Jener historische Summer of Love, in dem der FC Basel sich anschickte, Schweizermeister zu werden und in dem meine Pubertät begann.

Es war der Kleinkrieg um jeden Millimeter Haar, den ich meinen Eltern erbittert abzutrotzen versuchte. Vergeblich! Gerade jetzt, wenige Tage vor meiner Bar Mizwa, mussten die kurz geschorenen Haare zum geplanten, tadellosen Auftritt mit massgeschneidertem Anzug und Krawatte in der Synagoge passen. Der Sohn als langhaariger Gammler und Hippie und Nichtsnutz – das war unvorstellbar.

Während ich im Kopf immer wieder den monotonen Singsang meiner Parascha durchging, eroberten ganz andere, unerhörte Melodien mein Herz. Vor wenigen Tagen war das epochale Beatles-Album «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» erschienen. Ein Rausch. Eine Offenbarung. Wie von einem anderen Planeten. Mit der Verheissung einer friedlich bunten Weltgemeinschaft auf dem Cover. Doch die knalligen Operettenuniformen der vier Liverpooler Weltstars standen in merkwürdigem Kontrast zum bedrohlichen Säbelrasseln in der Weltpolitik. Während ich bei Kleider Frey in meinen halbfertigen Anzugshosen auf einem Schemel stand, damit die Verkäufer mir die Hosenbeine abstecken konnten und mir «Lucy in the Sky» durch den Kopf schwirrte, marschierte Ägypten im Sinai auf und Präsident Gamal Abdel Nasser schickte sich an, die Meerenge von Tiran für Israel zu sperren. Die Flower-Power-Bewegung machte im fernen San Francisco mobil für einen Sommer der Liebe, während die drohende Gefahr für den Staat Israel sich wie ein gespenstischer Schatten über die letzten hektischen Tage vor meiner Initiation als vollwertiger jüdischer Mann legte.

Vordergründig bewahrte man den Schein an diesem Schabbat und feierte und beglückwünschte den Bar-Mizwa-Jungen und liess sich abends das von langer Hand geplante Vier-Gänge-Menu schmecken. Doch die latente Unruhe war fast physisch greifbar. Der Albtraum eines neuerlichen Holocaust stand im Raum. Am nächsten Tag verdüsterten sich die Nachrichten stündlich. Während Scott McKenzies Hippiehymne «Let’s go to San Francisco» aus den Radios tönte und Basel-Stadt die Kampagne «Basel blyb suber» lancierte, bereiteten sich die vereinigten arabischen Armeen für den Sturm auf Haifa, Tel Aviv und Jerusalem vor.

Dann am Montag brach der Krieg aus. Heimlich packte ich das Transistorradio, den ich zur Bar Mizwa geschenkt erhalten hatte, in meine schwarze Schulmappe, um in den kommenden Tagen in den Unterrichtspausen auf der Toilette die Nachrichten abzuhören. Der Rest ist Geschichte.

Aber nicht Vergangenheit. Der Sechstagekrieg ist auch heute nach 50 Jahren noch nicht vorbei, im Gegenteil. Doch auch die Utopie der Weltbürger von «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» lebt nach einem halben Jahrhundert unvermindert weiter. Wird sie als Vermächtnis vielleicht eines Tages doch noch im Nahen Osten ankommen: «Let’s make love, not war!» (Vgl. S. 12)

Claude Karfiol ist Kommunikationsberater und lebt in Basel.