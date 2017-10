GEORGE SOROS

20. Oktober 2017

Wie zuerst vom «Wall Street Journal» vermeldet, hat George Soros der von ihm gegründeten «Open Society Foundation» 18 Milliarden Dollar aus seine Hedge Fund «Soros Fund Management» übergeben.

Damit wird die Stiftung hinter der «Bill and Melinda Gates Foundation» nach Kapital die zweitgrösste philanthropische Einrichtung der USA. Soros hatte noch im letzten Jahr persönlich Investment-Entscheidungen bei dem Fond getroffen und dabei erhebliche Verluste bei einer Wette auf kollabierende Kurse nach dem Wahlsieg von Donald Trump erlitten. Doch nun sollen die 18 Milliarden Dollar einem Investment- Komitee an der Spitze der Open Society Foundation übergeben werden. Der 87-jährige Soros stellt damit Weichen für die Zeit nach seinem Lebensende. Sein Fond hatte vor dem Transfer über Kapital in Höhe von 26 Milliarden Dollar verfügt. Diese Mittel sind einzig Eigentum der Soros-Familie. Die Firma hatte anderen Anlegern vor einigen Jahren deren Anteile und Gewinne vollständig ausgezahlt. Das Soros Fund Management wird seither als «Family Office» geführt und als solches unter amerikanischem Recht nicht von Aufsichtsbehörden reguliert. Die Open Society umfasst etwa 40 einzelne Stiftungen oder regionale Abteilungen und hat rund 14 Milliarden Dollar für Bildung, Gesundheit, Menschenrechte, Pressefreiheit und weitere, progressive Anliegen ausgegeben. Soros wurde wegen dieses Engagements zu einer Lieblings-Zielscheibe rechter und rechtsextremer Kreise in den USA, aber auch in seinem Geburtsland Ungarn und anderen osteuropäischen Staaten, wo Open Society für Demokratie und soziale Gerechtigkeit aktiv ist. [AM]