14 meist jüdische Geschäfte ein Raub der Flammen

QUEENS

3. Januar 2017

Fast 200 Feuerwehrleute bekämpften das Feuer während sechs Stunden.

In der vorwiegend ultraorthodoxen Gegend von Kew Garden Hills im New Yorker Viertel Queens wurden am vergangenen Freitagabend 14 Geschäfte, die sich vorwiegend in jüdischem Besitz befunden hatten, ein Raub der Flammen. Bei der Brandbekämpfung erlitten drei Feuerwehrleute Verletzungen. Alles in allem waren fast 200 Feuerwehrmänner während sechs Stunden im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bekommen. Weil die Katastrophe sich am Freitagabend ereignete, waren die meisten der Geschäfte geschlossen, als der Brand ausbrach und durch die Ladenstrasse raste. Zu den betroffenen Lokalitäten gehört ein Restaurant, eine Pizzeria, ein Anwaltsbüro und ein Friseurladen. Ein Brandschätzer sagte zunächst nicht bekannt, wie der Brand ausbrechen konnte, der Schäden in Höhe von mehreren Millionen Dollar verursacht hat. Dass es sich bei den betroffenen Gebäuden um solche älteren Jahrgangs handelt, die ungeteilt und meist untereinander verbunden sind, dürfte die Tatsache gefördert haben, dass die Flammen sich rasch ausbreiten und kaum aufgehalten werden konnten. [TA]