120-Jahr-Feier findet statt

BASEL

Valerie Wendenburg, 30. Juni 2017

Die israelische Regierung plant trotz der Absage des Kongresses zum 120-Jahr-Jubiläum einen Anlass in Basel – zu einem späteren Zeitpunkt.



Die repräsentative Fassade des Musiksaals am Steinenberg, in dem der Erste Zionistenkongress stattfand, um 1876 – zurzeit wird das Gebäude renoviert.

Die Absage an Israels Adresse kam nicht unerwartet: Zu knapp war der Zeitrahmen für einen gross angelegten und noch grösser angekündigten Jubiläumskongress. Fragen der Sicherheit und Finanzierung konnten auf die Schnelle offenbar nicht geklärt werden. Dennoch scheint die israelische Regierung sich nicht von ihrer Idee abbringen zu lassen, einen Anlass anlässlich des 120-Jahr-Jubiläums des Ersten Zionistenkongresses in Basel zu organisieren. So sagt Stefan Roth, Presse- und Kulturattaché der israelischen Botschaft in Bern, gegenüber tachles auf Nachfrage: «Die 120-Jahr-Feier des ersten zionistischen Kongresses, der in Basel stattfinden wird, wurde nach einer mangelnden Einigung über die Sicherheit bei der Veranstaltung und deren Finanzierung verschoben.» Ob das Beginn erneuter Verwirrung oder handfeste Planung ist, bleibt offen. Einen konkreten neuen Termin gibt es noch nicht, wie Roth betont. Die neuen Pläne bestätigt aber auch der Basler Regierungssprecher Marco Greiner: «Die israelische Botschaft hat dies der Staatskanzlei Anfang der Woche signalisiert. Näheres werden wir zu einem späteren Zeitpunkt erfahren», heisst es auf Nachfrage – womit alle Beteiligten sich wieder auf der Ausgangsposition befinden: Die israelische Regierung und die Zionistische Weltorganisation planen und die Stadt Basel wartet auf Informationen.

Mit offenen Karten spielen

Der Regierungsrat hatte aber in seiner Absage von Mitte Juni klar formuliert, dass er die Ab-sage «ausserordentlich» bedauere, da er sich der Bedeutung dieses Ereignisses bewusst sei. Zudem hiess es in der Mitteilung: «Sollten die Veranstalter den Anlass zu einem späteren Zeitpunkt in Basel durchführen wollen, wären die Basler Behörden für eine Zusammen-arbeit bereit. Wichtig wäre, dass alle Parameter rechtzeitig definiert werden.» Wichtige Fragen, die sich bei der Organisation eines solchen Grossanlasses stellen, müssen nun also frühzeitig geklärt werden, damit der zweite Anlauf für den Jubiläumskongress gelingt. Nicht nur die Kantonspolizei und andere Sicherheitsbehörden müssen informiert werden, auch die Bevölkerung hat ein Anrecht auf Information, und die Organisatoren würden gut daran tun, mit offenen Karten zu spielen, um auch den Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen. So wurde von Anfang an vermutet, Netanyahu wolle den Anlass als eine Bühne für seine umstrittene Siedlungs-politik nutzen. Je weniger über den Grossanlass bekannt ge-geben wird, desto mehr Raum wird für Spekulationen geboten.

Kein Ersatz

Dass der Grossanlass vorerst abgesagt wurde, kam für die Israelitische Gemeine Basel unerwartet. Wie IGB-Vorstandsmitglied Iris Sobol-Bloch sagte, habe sie von der Absage der Basler Regierung aus den Medien erfahren. Auch der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) reagierte prompt und betonte, nun «eigene Akzente» setzen zu wollen. Jonathan- Kreutner, Generalsekretär des SIG, wollte sich zwar nicht zur Absage des ursprünglich geplanten Kongresses äussern, er kündigte aber an, einen Anlass im Basler Hotel Les Trois Rois zum Thema «Schweizer Blick auf den Zionismus: Ein Beitrag der Schweizer Juden zum 120-jährigen Jubiläum des Ersten Zionistenkongresses in Basel» zu organisieren. Dass diese für Ende August angekündigte Tagung kein Ersatz für die ursprünglich geplanten Feierlichkeiten sein können, liegt auf der Hand. Wann genau und in welcher Form sie nun doch stattfinden werden, wird hoffentlich bald bekannt gegeben, damit der zweite Versuch nicht auch ins Leere läuft. Premier Netanyahu liess derweil ver-lauten, er käme ohnehin zum Privatbesuch in die Schweiz, falls es keinen Anlass gäbe. Von Schweizer Seite wird da jeweils viel Geduld und Nachsicht vorausgesetzt, wie sie durchaus nicht selbstverständlich sind. 