100 Jahre Balfour-Erklärung

LONDON

3. November 2017

Zwei grundlegend unterschiedliche Positionen bezogen dieser Tage zwei britische Prominente hinsichtlich der Balfour-Erklärung, die am 2. November ihren 100. Geburtstag feierte.

Im Vorfeld eines gemeinsamen britisch-israelischen Dinners aus diesem Anlass in Anwesenheit des israelischen Premiers Binyamin Netanyahu erklärte der für seine propalästinensische Haltung be- kannte britische Labourführer Jeremy Corbyn (l.), dass er nicht teilnehmen und stattdessen die Schatten-Aussenministerin Emily Thornberry (r.) entsenden werde. Mark Regev, Israels Botschafter in London, meinte, Corbyn sei mit seiner Opposition gegen die Deklaration Teil einer Gruppe von «Extremisten». Wer die Erklärung ablehne, sei auf der gleichen Ebene wie Terrorgruppen vom Schlage der Hamas, meinte Regev. Der britische Aussenminister Boris Johnson dagegen verteidigte in einem Kommentar im «Telegraph» die Balfour-Deklaration. Er sei «stolz auf den Anteil Grossbritanniens an der Schaffung Israels». Das moralische Ziel der Deklaration – ein verfolgtes Volk mit einem sicheren und gesicherten Heim zu versorgen – sei unbestritten, meinte Johnson. Die Palästinenser verurteilen die Deklaration seit langem als ein Versprechen Britanniens, Land abzugeben, das ihnen nicht gehöre. [TA]