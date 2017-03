100. Auflage der Baselworld

In Basel wurde Donnerstag die diesjährige Uhren- und Schmuckmesse Baselworld eröffnet worden. Sylvie Ritter, Managing Director der Baselworld, betonte anlässlich des 100-Jahre-Jubiläums in ihrer Ansprache, dass mit der Jubiläumsveranstaltung ein Jahrhundert gefeiert werde, «in dem die Baselworld zum entscheidenden Ereignis im Kalender der Branche geworden ist». Tatsächlich war 1917 wohl kaum abzusehen, welche Dimensionen die Schau einmal annehmen würde: Dieses Jahr werden rund 1300 Produzenten erwartet – 200 Aussteller weniger als 2016 –, im vergangenen Jahr waren die Schweizer Uhrenexporte auf das tiefste Niveau seit 2011 gefallen, eine Krise, die auch an der Baselworld zu spüren ist. Wie die «Handelszeitung» im Vorfeld berichtete, mache sich nach einem schwierigen Jahr in der Branche aber langsam wieder Zuversicht breit. Auch jüdische Firmen präsentieren ihre Neuheiten, so stellt Raymond Weil seine erste Uhr mit hauseigenem Uhrwerk vor, die Freelancer Calibre RW 1212. Der Name lehnt sich an die Postleitzahl der Firmenadresse an: 1212 steht für den Genfer Vorort Grand-Lancy. Patek Philippe stellt seine neue Kreation der Annual Calendar Flyback Chronograph Ref. 5960/1 vor. Ferner gibt Ebel den Relaunch eines klassischen Zeitmessers bekannt und präsentiert mit einer neuen Ikone im sportlich-eleganten Design der 1970er-Jahre die Ebel Sport Classic. Der jüdischen Gemeinschaft der Stadt ist es seit Jahren ein Anliegen, dass jüdischen Gäste sich während der Baselworld zu Hause fühlen, ihre Institutionen stehen den Besuchern aus aller Welt offen.