10 Jahre Haft für US-Student wegen angeblicher Spionage

IRAN

18. Juli 2017

Der Mann soll 4500 Dokumente kopiert haben.

Ein iranisches Gericht hat angeblich einen 37jährigen chinesisch-amerikanischen Doppelbürger, der an den Princeton University studiert, wegen Spionage zu einer Gefängnisstrafe von zehn Jahren verurteilt. Xiyue Wang wird unter anderem vorgeworfen, «unter dem Deckmantel der Forschung Spionage betrieben» zu haben. Es werden ihm auch Kontakte zu westlichen Geheimdienstagenturen und Israel zur Last gelegt, wenn man Mizan, der offiziellen Nachrichten-Website des iranischen Rechtswesen Glauben schenken will. «Diese Person, die Informationen gesammelt hat und direkt von den Amerikanern geleitet worden ist, ist zu einer Haftstrafe von zehn Jahren verurteilt worden», sagte der Sprecher des Teheraner Rechtswesens am staatlichen Fernsehen, «doch gegen das Urteil kann Berufung eingelegt werden.» Das US-State Department bezichtigt Iran, Vowürfe in Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit fabriziert zu haben, um Amerikaner und andere Ausländer festzunehmen. «Wir fordern Iran auf», sagte ein Offizieller des State Departments, «alle ungerechtfertigt festgehaltenen US-Bürger unverzüglich freizulassen, damit sie zu ihren Familien zurückkehren können.» Alle amerikanischen Bürger, vor allem Doppelbürger, die nach Iran reisen wollen, werden dringend ersucht, die jüngsten Reisewarnungen des State Departments genau zu studieren. Auf der Nachrichten-Website Mizan war dagegen zu lesen, der in Iran inhaftierte «amerikanische Spion» habe die Mission gehabt, vertrauliche Informationen und Dokumente zu sammeln, und er habe bis zu seiner Festnahme bereits 4500 Dokumente gesammelt. Wang ist ein Doktorand bei Princeton, der sich auf die eurasiatische Geschicht des späten 19. und des frühen 20. Jahrhunderts spezialisiert hat. Laut der Agentur Reuters sind im vergangenen Jahr diverse Doppelbürger aus den USA, Grossbritannien, Österreich, Kanada und Frankreich unter Vorwürfen wie Spionage und Kollaboration mit feindseligen Regierungen in Iran verhaftet worden. [JU]